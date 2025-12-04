Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages Romans
Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages Romans jeudi 4 décembre 2025.
Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages
Accueil de la salle des fêtes Romans Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Réalisation d’activités manuelles et créatives, qui seront ensuite offertes au milieu hospitalier afin de soutenir les personnes atteintes du cancer. .
Accueil de la salle des fêtes Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
English : Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages
German : Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages
Italiano :
Espanol : Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages
L’événement Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages Romans a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Haut Val De Sèvre