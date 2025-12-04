Atelier créatif avec les EHPAD La Croisée des Villages Romans

Accueil de la salle des fêtes Romans Deux-Sèvres

Réalisation d’activités manuelles et créatives, qui seront ensuite offertes au milieu hospitalier afin de soutenir les personnes atteintes du cancer. .

Accueil de la salle des fêtes Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

