Atelier créatif avec Lyd Cré’art Médiathèque Chauvé

2025-09-20 10:30:00

2025-09-20 12:30:00

2025-09-20

Création d’un kamishibai Laissez vos histoires prendre vie !

Au programme

Découvrez le Kamishibai un art de conte japonais avec des images défilantes.

Laissez parler votre créativité apprenez à écrire une petite histoire et à l’illustrer

Mettez en scène votre création initiez-vous à la narration pour donner vie à votre récit.

Animé par Lyd Cré’art, une artiste passionnée et pleine de talents

Médiathèque Allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr

English :

Creating a kamishibai: Let your stories come to life!

German :

Erstellung eines Kamishibai: Lassen Sie Ihre Geschichten lebendig werden!

Italiano :

Creare un kamishibai: lasciate che le vostre storie prendano vita!

Espanol :

Crear un kamishibai: ¡Que tus historias cobren vida!

