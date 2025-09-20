Atelier créatif avec Lyd Cré’art Médiathèque Chauvé
Atelier créatif avec Lyd Cré’art Médiathèque Chauvé samedi 20 septembre 2025.
Atelier créatif avec Lyd Cré’art
Médiathèque Allée du théâtre Chauvé Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 12:30:00
2025-09-20
Création d’un kamishibai Laissez vos histoires prendre vie !
Au programme
Découvrez le Kamishibai un art de conte japonais avec des images défilantes.
Laissez parler votre créativité apprenez à écrire une petite histoire et à l’illustrer
Mettez en scène votre création initiez-vous à la narration pour donner vie à votre récit.
Animé par Lyd Cré’art, une artiste passionnée et pleine de talents
Médiathèque Allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr
English :
Creating a kamishibai: Let your stories come to life!
German :
Erstellung eines Kamishibai: Lassen Sie Ihre Geschichten lebendig werden!
Italiano :
Creare un kamishibai: lasciate che le vostre storie prendano vita!
Espanol :
Crear un kamishibai: ¡Que tus historias cobren vida!
