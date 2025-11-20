Atelier créatif avec Pierrette personnalisation au crochet Ribérac
Atelier créatif avec Pierrette personnalisation au crochet Ribérac samedi 13 décembre 2025.
Atelier créatif avec Pierrette personnalisation au crochet
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Atelier créatif avec Pierrette Personnalisation d’un sac de bibliothèque au crochet (durée trois heures par séance sur 3 séances)
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
English :
Creative workshop with Pierrette: Crochet library bag customization (three hours per session over 3 sessions)
German : Atelier créatif avec Pierrette personnalisation au crochet
Kreativ-Workshop mit Pierrette: Personalisierung einer gehäkelten Bibliothekstasche (Dauer 3 Stunden pro Sitzung über 3 Sitzungen)
Italiano :
Laboratorio creativo con Pierrette: personalizzazione della borsa della biblioteca all’uncinetto (tre ore per sessione su 3 sessioni)
Espanol : Atelier créatif avec Pierrette personnalisation au crochet
Taller creativo con Pierrette: Personalización de bolsos de la biblioteca de ganchillo (tres horas por sesión a lo largo de 3 sesiones)
