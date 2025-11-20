Atelier créatif avec Pierrette personnalisation au crochet Ribérac

Atelier créatif avec Pierrette personnalisation au crochet

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date :

2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Atelier créatif avec Pierrette Personnalisation d’un sac de bibliothèque au crochet (durée trois heures par séance sur 3 séances)

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English :

Creative workshop with Pierrette: Crochet library bag customization (three hours per session over 3 sessions)

German : Atelier créatif avec Pierrette personnalisation au crochet

Kreativ-Workshop mit Pierrette: Personalisierung einer gehäkelten Bibliothekstasche (Dauer 3 Stunden pro Sitzung über 3 Sitzungen)

Italiano :

Laboratorio creativo con Pierrette: personalizzazione della borsa della biblioteca all’uncinetto (tre ore per sessione su 3 sessioni)

Espanol : Atelier créatif avec Pierrette personnalisation au crochet

Taller creativo con Pierrette: Personalización de bolsos de la biblioteca de ganchillo (tres horas por sesión a lo largo de 3 sesiones)

