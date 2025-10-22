Atelier créatif « Avis de recherche » Place du Vieux Château Montbron
Atelier créatif « Avis de recherche »
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 14:30:00
2025-10-22
Dessine grâce à une description orale, la personne recherchée par le shérif.
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
English :
Using a spoken description, draw the person the sheriff is looking for.
German :
Zeichne anhand einer mündlichen Beschreibung die Person, die vom Sheriff gesucht wird.
Italiano :
Utilizzando una descrizione orale, disegnate la persona che lo sceriffo sta cercando.
Espanol :
Utilizando una descripción oral, dibuja a la persona que busca el sheriff.
