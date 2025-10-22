Atelier créatif « Avis de recherche » Place du Vieux Château Montbron

Atelier créatif « Avis de recherche » Place du Vieux Château Montbron mercredi 22 octobre 2025.

Atelier créatif « Avis de recherche »

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 14:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Dessine grâce à une description orale, la personne recherchée par le shérif.

.

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

English :

Using a spoken description, draw the person the sheriff is looking for.

German :

Zeichne anhand einer mündlichen Beschreibung die Person, die vom Sheriff gesucht wird.

Italiano :

Utilizzando una descrizione orale, disegnate la persona che lo sceriffo sta cercando.

Espanol :

Utilizando una descripción oral, dibuja a la persona que busca el sheriff.

L’événement Atelier créatif « Avis de recherche » Montbron a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord