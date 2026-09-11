Atelier créatif baguette enchantée Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène
mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque L'échappée belle · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Atelier créatif baguette enchantée
Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Atelier créatif pour les enfants de 7 à 10 ans, gratuit et sur inscription.
A l’occasion des vacances d’automne, viens créer de tes mains une baguette enchantée !
Inscription recommandée, places limitées.
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
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English :
Creative workshop for children ages 7–10; free, but registration is required.
Come create your very own magic wand during fall break!
Registration is recommended; space is limited.
L’événement Atelier créatif baguette enchantée Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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