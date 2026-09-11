Atelier créatif baguette enchantée Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Informations pratiques

Sainte-Sigolène

Atelier créatif baguette enchantée

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Atelier créatif pour les enfants de 7 à 10 ans, gratuit et sur inscription.

A l’occasion des vacances d’automne, viens créer de tes mains une baguette enchantée !

Inscription recommandée, places limitées.

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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

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English :

Creative workshop for children ages 7–10; free, but registration is required.

Come create your very own magic wand during fall break!

Registration is recommended; space is limited.

L’événement Atelier créatif baguette enchantée Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron