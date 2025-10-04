Atelier créatif – Banderole Créathèque Médiathèque Boris Vian Pont-Évêque

Atelier créatif – Banderole Créathèque Samedi 4 octobre, 09h30 Médiathèque Boris Vian Isère

A partir de 8 ans. Places limitées, duos enfant-parent encouragés

Début : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

À l’occasion du lancement de la Créathèque de Pont-Evêque, un nouvel espace dédié au DIY et à l’échange de matériel de loisirs créatifs, participez à la réalisation d’une banderole signalétique collaborative en papier et mixmédias.

Choisissez une lettre du mot créathèque et décorez votre fanion, avant de le réunir avec les autres créations pour former une banderole qui sera affichée au dessus du nouveau rayon.

Médiathèque Boris Vian 1 Place Claude Barbier 38780 Pont-Évêque Pont-Évêque 38780 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474576430 https://www.trente-et-plus.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ponteveque.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 74 57 64 30 »}]

