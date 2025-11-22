Atelier créatif

Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Elkarbidea propose deux ateliers créatifs en famille à la salle Floreana à Barcus.

Vous y êtes invités dans le but de confectionner des décorations de Noël. Les créations de nos petits lutins seront en vente lors du marché de Noël qui aura lieu chez Martin. Elles serviront également à décorer le sapin en bois qui sera installé sur la place du village. .

Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86

English : Atelier créatif

German : Atelier créatif

Italiano :

Espanol : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Barcus a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque