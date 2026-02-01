atelier créatif BD La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
atelier créatif BD La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier jeudi 12 février 2026.
atelier créatif BD
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:30:00
fin : 2026-02-19 12:00:00
Date(s) :
2026-02-12 2026-02-19
Rejoignez l’illustratrice Agathe Robinson pour emmener La Vache qui rit dans des aventures toujours plus loufoques ! Sous forme de bande dessinée, retracez une histoire pleine de rebondissements où La Vache qui rit n’a pas fini de vous surprendre ! .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : atelier créatif BD
L’événement atelier créatif BD Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)