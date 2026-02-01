atelier créatif BD La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

atelier créatif BD

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:30:00

fin : 2026-02-19 12:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19

Rejoignez l’illustratrice Agathe Robinson pour emmener La Vache qui rit dans des aventures toujours plus loufoques ! Sous forme de bande dessinée, retracez une histoire pleine de rebondissements où La Vache qui rit n’a pas fini de vous surprendre ! .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : atelier créatif BD

L’événement atelier créatif BD Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-02-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)