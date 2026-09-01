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AGENDA · Bellegarde

Atelier créatif Bellegarde

samedi 19 septembre 2026 · Bellegarde

Atelier créatif Bellegarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Cour d'Antin
Ville
45270 Bellegarde
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Bellegarde

Atelier créatif

Cour d’Antin Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez créer un objet sur le thème du Moyen-Âge.
La bibliothèque de Bellegarde organise plusieurs ateliers créatifs, accessibles à partir de 5 ans accompagnés d’un parent. Réservation auprès de la Bibliothèque (bibliobellegarde45@gmail.com).   .

Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire   bibliobellegarde45@gmail.com

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English :

For European Heritage Days, come create an object inspired by the Middle Ages.

L’événement Atelier créatif Bellegarde a été mis à jour le 2026-08-31 par ADRT45

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