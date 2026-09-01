Atelier créatif Bellegarde
samedi 19 septembre 2026 · Bellegarde
Informations pratiques
Bellegarde
Atelier créatif
Cour d’Antin Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez créer un objet sur le thème du Moyen-Âge.
La bibliothèque de Bellegarde organise plusieurs ateliers créatifs, accessibles à partir de 5 ans accompagnés d’un parent. Réservation auprès de la Bibliothèque (bibliobellegarde45@gmail.com). .
Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire bibliobellegarde45@gmail.com
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English :
For European Heritage Days, come create an object inspired by the Middle Ages.
L’événement Atelier créatif Bellegarde a été mis à jour le 2026-08-31 par ADRT45
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