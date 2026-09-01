Informations pratiques

Bellegarde

Atelier créatif

Cour d’Antin Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez créer un objet sur le thème du Moyen-Âge.

La bibliothèque de Bellegarde organise plusieurs ateliers créatifs, accessibles à partir de 5 ans accompagnés d’un parent. Réservation auprès de la Bibliothèque (bibliobellegarde45@gmail.com). .

Cour d’Antin Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire bibliobellegarde45@gmail.com

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English :

For European Heritage Days, come create an object inspired by the Middle Ages.

L’événement Atelier créatif Bellegarde a été mis à jour le 2026-08-31 par ADRT45