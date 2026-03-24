Atelier créatif Médiathèque Bergerac

Atelier créatif

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

– Atelier Mythologies le 23 avril à 14h.

Les objets comme image de soi. Travail de composition photographique et d’écriture à partir de choses que l’on porte sur soi.

Nos objets, sans doute, sont la trace et le résultat de nos objets d’amour, passés en nous, matérialisés et représentés sur nous.

Entrée gratuite sur inscription. .

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

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English : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Bergerac a été mis à jour le 2026-03-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides