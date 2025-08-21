Atelier créatif Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon
Atelier créatif Biblio’fil
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
2026-01-21
Zentangle dessine des formes relaxante et crée une oeuvre relaxante unique !
Inscription conseillée. .
Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30
English :
Zentangle: draw relaxing shapes and create a unique work of relaxation!
German :
Zentangle: Zeichne entspannende Formen und schaffe ein einzigartiges entspannendes Kunstwerk!
Italiano :
Zentangle: disegnate forme rilassanti e create un’opera unica di relax!
Espanol :
Zentangle: ¡dibuja formas relajantes y crea una obra única de relajación!
L’événement Atelier créatif Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis