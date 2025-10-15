Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque L’escapade Joué-sur-Erdre
Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque L’escapade Joué-sur-Erdre mercredi 15 octobre 2025.
Atelier créatif Biblio’fil
Bibliothèque L’escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 09:30:00
fin : 2025-10-15 11:00:00
Date(s) :
2025-10-15
Les émotions chez les petits monstres
Inscription conseillée. .
Bibliothèque L’escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 39 77
English :
Emotions in little monsters
German :
Emotionen bei kleinen Monstern
Italiano :
Emozioni in piccoli mostri
Espanol :
Emociones en pequeños monstruos
L’événement Atelier créatif Biblio’fil Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis