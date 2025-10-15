Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque L’escapade Joué-sur-Erdre

Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque L’escapade Joué-sur-Erdre mercredi 15 octobre 2025.

Atelier créatif Biblio’fil

Bibliothèque L’escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif :

Début : 2025-10-15 09:30:00

fin : 2025-10-15 11:00:00

2025-10-15

Les émotions chez les petits monstres

Inscription conseillée. .

Bibliothèque L’escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 39 77

English :

Emotions in little monsters

German :

Emotionen bei kleinen Monstern

Italiano :

Emozioni in piccoli mostri

Espanol :

Emociones en pequeños monstruos

L’événement Atelier créatif Biblio’fil Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis