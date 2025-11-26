Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque de La Roche Blanche La Roche-Blanche
Bibliothèque de La Roche Blanche 171 rue Saint-Michel La Roche-Blanche Loire-Atlantique
Début : 2025-11-26 14:30:00
fin : 2025-11-26 15:30:00
2025-11-26
Imagine et réalise une carte de voeux !
Une séance avec Chloé Raimbault, céramiste à Varades.
Inscription conseillée. .
English :
Imagine and create a greetings card!
German :
Stell dir eine Grußkarte vor und gestalte sie!
Italiano :
Immaginate e create un biglietto d’auguri!
Espanol :
Imagina y crea una tarjeta de felicitación
L’événement Atelier créatif Biblio’fil La Roche-Blanche a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis