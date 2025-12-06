Atelier créatif Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier
Atelier créatif Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier samedi 6 décembre 2025.
Atelier créatif Biblio’fil
Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 12:30:00
2025-12-06
Crée une lanterne monstrueuse
Dès 7 ans
Inscription conseillée .
Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82
English :
Create a monstrous lantern
German :
Erstellt eine monströse Laterne
Italiano :
Creare una lanterna mostruosa
Espanol :
Crea un farol monstruoso
L’événement Atelier créatif Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis