Atelier créatif Biblio’fil Médiathèque Claire Bretécher Le Cellier

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

2025-12-06

Crée une lanterne monstrueuse

Dès 7 ans

Inscription conseillée .

Médiathèque Claire Bretécher 62 Rue de Bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82

English :

Create a monstrous lantern

German :

Erstellt eine monströse Laterne

Italiano :

Creare una lanterna mostruosa

Espanol :

Crea un farol monstruoso

L’événement Atelier créatif Biblio’fil Le Cellier a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis