Atelier créatif Biblio’fil Rue des Arts Mésanger

Atelier créatif Biblio’fil Rue des Arts Mésanger mercredi 24 septembre 2025.

Atelier créatif Biblio’fil

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-10-11 11:30:00

Date(s) :

2025-09-24 2025-10-11 2025-10-22 2025-12-17 2026-01-21

Viens donner une seconde vie à des matériaux !

24 septembre bouchons en plastique et art ( 5 à 10 ans)

Le 11 octobre fabrique un marque page en cuir avec Vanessa Lecoq de Mil-Maroquinerie (dès 8 ans)

22 octobre Halloween (5-10 ans)

17 décembre Bouchons de liège en folie (5 à 10 ans)

21 janvier photophore (5 à 10 ans)

Inscription conseillée. .

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87

English :

Come and give a second life to materials!

German :

Komm und verleihe Materialien ein zweites Leben!

Italiano :

Venite a dare una seconda vita ai materiali!

Espanol :

¡Ven y dale una segunda vida a los materiales!

L’événement Atelier créatif Biblio’fil Mésanger a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis