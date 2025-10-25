Atelier créatif- Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil
Atelier créatif- Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil samedi 25 octobre 2025.
Atelier créatif- Biblio’fil
Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 15:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Décoration d’automne
Inscription conseillée. .
Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 71 63
English :
Autumn decoration
German :
Herbstdekoration
Italiano :
Decorazione autunnale
Espanol :
Decoración de otoño
L’événement Atelier créatif- Biblio’fil Mouzeil a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis