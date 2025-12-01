Atelier créatif- Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil
Atelier créatif- Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil vendredi 19 décembre 2025.
Atelier créatif- Biblio’fil
Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
2025-12-19
Atelier créatif Couronne Florale de Noël
Préparez Noël avec les ateliers créatifs Biblio’fil. Au programme ce vendredi fabrication d’une couronne florale de Noël !
Durée 2h.
Inscription sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque de Mouzeil. .
English :
Creative workshop: Christmas floral wreath
German :
Kreativ-Workshop: Weihnachtsblumenkranz
Italiano :
Laboratorio creativo: ghirlanda floreale natalizia
Espanol :
Taller creativo: corona floral navideña
