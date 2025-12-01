Atelier créatif- Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil

Atelier créatif- Biblio’fil Bibliothèque de Mouzeil Mouzeil vendredi 19 décembre 2025.

Atelier créatif- Biblio’fil

Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-19

Atelier créatif Couronne Florale de Noël

Préparez Noël avec les ateliers créatifs Biblio’fil. Au programme ce vendredi fabrication d’une couronne florale de Noël !

Durée 2h.

Inscription sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque de Mouzeil. .

Bibliothèque de Mouzeil 10 Rue des Fours Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 71 63

