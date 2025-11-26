Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux Pouillé-les-Côteaux

Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique

2025-11-26 16:00:00

2025-11-26 17:00:00

2025-11-26

Imagine et réalise une carte de voeux !

Une séance avec Chloé Raimbault, céramiste à Varades.

Inscription conseillée. .

Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 41

English :

Imagine and create a greetings card!

German :

Stell dir eine Grußkarte vor und gestalte sie!

Italiano :

Immaginate e create un biglietto d’auguri!

Espanol :

Imagina y crea una tarjeta de felicitación

