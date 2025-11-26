Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux Pouillé-les-Côteaux
Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux Pouillé-les-Côteaux mercredi 26 novembre 2025.
Atelier créatif Biblio’fil
Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 16:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Imagine et réalise une carte de voeux !
Une séance avec Chloé Raimbault, céramiste à Varades.
Inscription conseillée. .
Bibliothèque de Pouillé-les-Côteaux 10 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 03 20 41
English :
Imagine and create a greetings card!
German :
Stell dir eine Grußkarte vor und gestalte sie!
Italiano :
Immaginate e create un biglietto d’auguri!
Espanol :
Imagina y crea una tarjeta de felicitación
L’événement Atelier créatif Biblio’fil Pouillé-les-Côteaux a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis