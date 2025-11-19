Atelier créatif Biblio’fil Impasse des sports Vair-sur-Loire

Atelier créatif Biblio’fil

Impasse des sports Bibliothèque d’Anetz Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Début : 2025-11-19 15:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

2025-11-19

Imagine et réalise une carte de voeux !

Une séance avec Chloé Raimbault, céramiste à Varades.

Inscription conseillée. .

Imagine and create a greetings card!

Stell dir eine Grußkarte vor und gestalte sie!

Immaginate e create un biglietto d’auguri!

Imagina y crea una tarjeta de felicitación

L’événement Atelier créatif Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis