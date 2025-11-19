Atelier créatif Biblio’fil Impasse des sports Vair-sur-Loire
Atelier créatif Biblio’fil Impasse des sports Vair-sur-Loire mercredi 19 novembre 2025.
Atelier créatif Biblio’fil
Impasse des sports Bibliothèque d’Anetz Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19 16:00:00
2025-11-19
Imagine et réalise une carte de voeux !
Une séance avec Chloé Raimbault, céramiste à Varades.
Inscription conseillée. .
Impasse des sports Bibliothèque d’Anetz Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 31 95
English :
Imagine and create a greetings card!
German :
Stell dir eine Grußkarte vor und gestalte sie!
Italiano :
Immaginate e create un biglietto d’auguri!
Espanol :
Imagina y crea una tarjeta de felicitación
L’événement Atelier créatif Biblio’fil Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis