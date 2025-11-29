Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque Les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre
Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque Les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre samedi 29 novembre 2025.
Atelier créatif Biblio’fil
Bibliothèque Les Mots Passant 16 Avenue de Cossé-Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Atelier parents/enfants (dès 10 ans)
Création d’une boite magique en 3D en papier sur le thème de l’eau
Inscription conseillée. .
Bibliothèque Les Mots Passant 16 Avenue de Cossé-Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
English :
Parent/child workshop (from age 10)
German :
Eltern-Kind-Workshop (ab 10 Jahren)
Italiano :
Laboratorio per genitori e figli (a partire dai 10 anni)
Espanol :
Taller para padres e hijos (a partir de 10 años)
L’événement Atelier créatif Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis