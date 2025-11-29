Atelier créatif Biblio’fil Bibliothèque Les Mots Passant Vallons-de-l’Erdre

Atelier créatif Biblio’fil

Bibliothèque Les Mots Passant 16 Avenue de Cossé-Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Atelier parents/enfants (dès 10 ans)

Création d’une boite magique en 3D en papier sur le thème de l’eau

Inscription conseillée. .

Bibliothèque Les Mots Passant 16 Avenue de Cossé-Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

English :

Parent/child workshop (from age 10)

German :

Eltern-Kind-Workshop (ab 10 Jahren)

Italiano :

Laboratorio per genitori e figli (a partire dai 10 anni)

Espanol :

Taller para padres e hijos (a partir de 10 años)

