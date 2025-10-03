Atelier créatif Bibliothèque de La Montagne Saint-Denis

Atelier créatif Bibliothèque de La Montagne Saint-Denis vendredi 3 octobre 2025.

Atelier créatif Vendredi 3 octobre, 13h15 Bibliothèque de La Montagne La Réunion

Pour le public scolaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T11:15:00 – 2025-10-03T13:15:00

Fin : 2025-10-03T11:15:00 – 2025-10-03T13:15:00

Dans le cadre de « Biblis en folie 2025 », la bibliothèque de la Montagne proposera un atelier créatif mené par Mélissa Cadarsi.

Cet atelier aura pour but de faire (re)découvrir la bibliothèque sous forme ludique et créative à un public scolaire.

Tout au long de l’atelier, l’animatrice jouera son rôle de facilitatrice afin de guider les participants vers la réalisation d’une œuvre personnelle et les invitera à partager leurs ressentis.

Bibliothèque de La Montagne 41 Route des Palmiers, 97417 Saint-Denis, France Saint-Denis 97417 La Réunion La Réunion +262262237123 https://lecturepublique.cinor.org/iguana/www.main.cls?surl=accueil-la-montagne

Dans le cadre de « Biblis en folie 2025 », la bibliothèque de la Montagne proposera un atelier créatif mené par Mélissa Cadarsi.