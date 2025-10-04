Atelier créatif Bibliothèque De Pleudihen-Sur-Rance Pleudihen-sur-Rance

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier créatif : fabrique ton marque-page

Viens créer des marque-pages personnalisés, uniques et colorés, pour accompagner tes lectures préférées. Un atelier ludique et créatif, à partir de 6 ans, pour petits et grands curieux !

Bibliothèque De Pleudihen-Sur-Rance RUE DES CAMELIAS 22690 Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes d’Armor Bretagne 0296882055 https://lirici.dinan-agglomeration.fr/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque.pleudihen@orange.fr »}]

