Atelier créatif Bibliothèque de Saint Paul sur Yenne Saint-Paul-sur-Yenne
Atelier créatif Bibliothèque de Saint Paul sur Yenne Saint-Paul-sur-Yenne samedi 4 octobre 2025.
Atelier créatif Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque de Saint Paul sur Yenne Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Atelier créatif par Véronique Vuillerme : se connecter à soi de façon ludique et simple grâce à l’écriture, au collage et au dessin / Adulte (A partir de 16 ans)
Bibliothèque de Saint Paul sur Yenne saint paul sur yenne Saint-Paul-sur-Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Biblis en folie 2025
@smaps