Atelier créatif Bientôt l’automne Ault

Atelier créatif Bientôt l’automne

17 Avenue General Leclerc Ault Somme

Gratuit

Début : 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-09-03

2025-09-03

Déjà la rentrée des classes et très bientôt l’équinoxe d’automne, les jours raccourcissent et il est doux le soir de se

glisser sous la couette…. Et de s’endormir en douceur. Et si l’on fabriquait des attrape-rêves et des mobiles aux couleurs de l’automne, odes à la saison, pour faire venir le sommeil et les rêves

Tous publics Gratuit 0 .

17 Avenue General Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr

