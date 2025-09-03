Atelier créatif Bientôt l’automne Ault
Atelier créatif Bientôt l'automne Ault mercredi 3 septembre 2025.
Atelier créatif Bientôt l’automne
17 Avenue General Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Début : 2025-09-03 10:00:00
fin : 2025-09-03
2025-09-03
Déjà la rentrée des classes et très bientôt l’équinoxe d’automne, les jours raccourcissent et il est doux le soir de se
glisser sous la couette…. Et de s’endormir en douceur. Et si l’on fabriquait des attrape-rêves et des mobiles aux couleurs de l’automne, odes à la saison, pour faire venir le sommeil et les rêves
Tous publics Gratuit
17 Avenue General Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr
