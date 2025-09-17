Atelier créatif Bientôt l’automne Ault

Atelier créatif Bientôt l’automne

17 Avenue General Leclerc Ault Somme

2025-09-17 10:00:00

2025-09-17

Et si nous célébrions l’automne aux mille couleurs de manière créative et ludique ?

Munissez-vous de feuilles ramassées lors de ballades, si possible des feuilles de formes rigolotes et de couleurs diverses….

Pendant l’atelier, vous pourrez créer des animaux à partir des feuilles ramassées… un carnaval végétal des animaux.

Et pourquoi pas faire preuve de créativité en créant aussi des animaux fantastiques et imaginaires…

17 Avenue General Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr

