Atelier créatif Bientôt l’automne Ault
Atelier créatif Bientôt l’automne Ault mercredi 17 septembre 2025.
Atelier créatif Bientôt l’automne
17 Avenue General Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 10:00:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Et si nous célébrions l’automne aux mille couleurs de manière créative et ludique ?
Munissez-vous de feuilles ramassées lors de ballades, si possible des feuilles de formes rigolotes et de couleurs diverses….
Pendant l’atelier, vous pourrez créer des animaux à partir des feuilles ramassées… un carnaval végétal des animaux.
Et pourquoi pas faire preuve de créativité en créant aussi des animaux fantastiques et imaginaires…
Tous publics Gratuit 0 .
17 Avenue General Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 bibliotheque@ault.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif Bientôt l’automne Ault a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS