Atelier créatif bijoux inspirés de la nature Maison de Garonne Boé

Atelier créatif bijoux inspirés de la nature

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Atelier manuel de création de bijoux, breloques, porte-clés inspirés de la nature. Boucles d’oreilles plumes ou feuilles, porte-clés poissons et bien d’autres, il y en aura pour tous les goûts !

Atelier manuel de création de bijoux, breloques, porte-clés inspirés de la nature. Boucles d’oreilles plumes ou feuilles, porte-clés poissons et bien d’autres, il y en aura pour tous les goûts ! .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Atelier créatif bijoux inspirés de la nature

Manual workshop to create jewelry, charms and key rings inspired by nature. Feather or leaf earrings, fish key-rings and much more, there’s something for everyone!

German : Atelier créatif bijoux inspirés de la nature

In einem Handarbeitsworkshop werden Schmuckstücke, Charms und Schlüsselanhänger hergestellt, die von der Natur inspiriert sind. Ohrringe mit Federn oder Blättern, Schlüsselanhänger mit Fischen und vieles mehr für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Italiano :

Laboratorio manuale per creare gioielli, ciondoli e portachiavi ispirati alla natura. Orecchini di piume o foglie, portachiavi a forma di pesce e molto altro ancora: ce n’è per tutti i gusti!

Espanol : Atelier créatif bijoux inspirés de la nature

Taller manual para crear joyas, abalorios y llaveros inspirados en la naturaleza. Pendientes de plumas u hojas, llaveros de peces y mucho más, ¡hay para todos los gustos!

L’événement Atelier créatif bijoux inspirés de la nature Boé a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Destination Agen