Atelier créatif: Bijoux PERIERS Périers
Atelier créatif: Bijoux PERIERS Périers mardi 23 septembre 2025.
Atelier créatif: Bijoux
PERIERS 8 Place du fairage Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23
fin : 2025-09-23
Date(s) :
2025-09-23
Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez partager un moment avec votre enfant autour d’un atelier créatif.
L’occasion également d’échanger avec d’autres parents. .
PERIERS 8 Place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38
English : Atelier créatif: Bijoux
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif: Bijoux Périers a été mis à jour le 2025-08-14 par Côte Ouest Centre Manche