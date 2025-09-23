Atelier créatif: Bijoux PERIERS Périers

PERIERS 8 Place du fairage Périers Manche

Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez partager un moment avec votre enfant autour d’un atelier créatif.
L’occasion également d’échanger avec d’autres parents.   .

