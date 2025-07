Atelier créatif blason Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Atelier créatif blason Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan vendredi 11 juillet 2025.

Atelier créatif blason

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-11 10:30:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Atelier blason

Viens créer ton blason en choisissant tes couleurs, tes motifs, tes formes et comprendre leurs significations.

10 personnes maximum, à partir de 7 ans

Prix 2€

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

English :

Coat-of-arms workshop :

Come and create your own coat of arms by choosing your colors, patterns and shapes, and understanding their meanings.

10 people maximum, ages 7 and up

Price: 2?

German :

Workshop Wappen :

Komm und erschaffe dein Wappen, indem du deine Farben, Muster und Formen auswählst und ihre Bedeutungen verstehst.

maximal 10 Personen, ab 7 Jahren

Preis: 2?

Italiano :

Officina degli stemmi :

Venite a creare il vostro stemma scegliendo i colori, i motivi e le forme e comprendendone il significato.

10 persone al massimo, a partire dai 7 anni

Prezzo: 2?

Espanol :

Taller del escudo :

Ven a crear tu escudo de armas eligiendo tus colores, motivos y formas, y comprendiendo sus significados.

10 personas máximo, a partir de 7 años

Precio: 2?

