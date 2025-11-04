Atelier créatif Bleu est Vert Salle des fêtes Montapas
Salle des fêtes Le bourg Montapas Nièvre
Début : 2025-11-04 14:00:00
fin : 2025-11-18 17:00:00
2025-11-04 2025-11-18
Deux fois par mois, l’association Baz’Arts vous invite à participer à son atelier arts créatifs Bleu est Vert .
Rendez-vous de 14h à 17h à la salle des fêtes de Montapas pour exercer ou développer vos talents créatifs en tous genres ! Et cela dans une ambiance amicale et conviviale. Peut-être même vous découvrirez-vous des facultés artistiques insoupçonnées…
Participation de 2€
Infos au 07 89 54 24 39 .
Salle des fêtes Le bourg Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 54 24 39
