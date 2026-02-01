Atelier créatif Bleu, jaune, rouge pétillants & fantasques Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Atelier créatif Bleu, jaune, rouge pétillants & fantasques

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 15:00:00

2026-02-25

A la manière d’Hervé Tullet, venez déployer votre talent d’artiste original autour des 3 couleurs primaires. Les réalisations seront conservées par la médiathèque pour être présentées dans l’exposition qui sera installée à Latour-Maubourg à l’été 2026.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

In the manner of Hervé Tullet, come and display your original artistic talent around the 3 primary colors. The creations will be kept by the media library for presentation in the exhibition to be installed at Latour-Maubourg in summer 2026.

