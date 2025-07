Atelier créatif Boîtes en scènes Rue de Ster Vad Pont-l’Abbé

Atelier créatif Boîtes en scènes Rue de Ster Vad Pont-l’Abbé jeudi 17 juillet 2025.

Atelier créatif Boîtes en scènes

Rue de Ster Vad Recyclerie Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-07-17 14:30:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

2025-07-17

Tu as 6 ans ou plus ? Viens découvrir l’art de créer avec des matériaux de seconde main ! ✂️

Viens transformer des matériaux en une jolie scène miniature

Imaginer, bricoler, s’amuser et repartir avec ta création unique !

Goûter offert

Sur inscription .

Rue de Ster Vad Recyclerie Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 9 84 51 12 83

L’événement Atelier créatif Boîtes en scènes Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Destination Pays Bigouden Sud