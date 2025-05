Atelier créatif « bonbne fête maman » – Hagetmau, 17 mai 2025 14:30, Hagetmau.

Landes

Atelier créatif « bonbne fête maman » 4 Place Gramont Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Un samedi après-midi par mois, venez passer un moment de détente en famille le temps d’une création artistique avec Frédérique et Mado. Ce mois-ci, venez fabriquer votre cadeau pour la fête des mamans.

A partir de 6 ans. Sur réservation.

Un samedi après-midi par mois, venez passer un moment de détente en famille le temps d’une création artistique avec Frédérique et Mado. Ce mois-ci, venez fabriquer votre cadeau pour la fête des mamans.

A partir de 6 ans. Sur réservation. .

4 Place Gramont

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80 mediatheque.hagetmau@chalossetursan.fr

English : Atelier créatif « bonbne fête maman »

One Saturday afternoon a month, come and spend some relaxing family time creating art with Frédérique and Mado. This month, come and make your own Mother’s Day gift.

Ages 6 and up. Reservations required.

German : Atelier créatif « bonbne fête maman »

An einem Samstagnachmittag im Monat können Sie mit Ihrer Familie einen entspannten Moment verbringen, während Sie mit Frédérique und Mado Kunstwerke herstellen. Diesen Monat können Sie ein Geschenk für den Muttertag herstellen.

Ab 6 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Un sabato pomeriggio al mese, venite a trascorrere un po’ di tempo rilassante in famiglia facendo arte con Frédérique e Mado. Questo mese, venite a fare il vostro regalo per la festa della mamma.

Dai 6 anni in su. Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier créatif « bonbne fête maman »

Un sábado al mes por la tarde, venga a pasar un rato relajante en familia haciendo arte con Frédérique y Mado. Este mes, ven a hacer tu propio regalo para el Día de la Madre.

A partir de 6 años. Reserva previa.

L’événement Atelier créatif « bonbne fête maman » Hagetmau a été mis à jour le 2025-05-09 par Landes Chalosse