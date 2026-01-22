Atelier créatif bonhomme de neige Rue Aristide Finco Serres-Castet

Atelier créatif bonhomme de neige

Rue Aristide Finco Centre Alexis Peyret Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Vient fabriquer un bonhomme de neige avec du coton et le personnalisé avec des accessoires. Dès 2 ans. Inscription obligatoire. .

+33 6 74 26 35 95 amandine.arette@csap.fr

