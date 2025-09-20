Atelier créatif : bons baisers de Pessac ! Moulin de Noès Pessac

Gratuit. Matériel fourni par nos soins. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Atelier création de cartes postales – En famille pour les 6/9 ans

Coupez, collez, dessinez… pour créer la plus belle des cartes postales inspirée des monuments qui vous entourent. En souvenir de votre passage à Pessac !

Moulin de Noès 46 rue Albert Laurenson, 33600 Pessac Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine Dernier vestige du domaine de Bellevue, ce moulin à eau édifié par André-Daniel Laffon de Ladebat, est le témoin d'une expérimentation pionnière sur le plan de l'agriculture du XVIIIe siècle.

Ce bijou architectural classé au titre des Monuments historiques révèle également une saga familiale exceptionnelle.

© Freepik