Atelier créatif Boule à neige Bibliothèque-Ludothèque Dax

Atelier créatif Boule à neige

Bibliothèque-Ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

En famille ou entre amis venez créer votre propre boule à neige à partir d’un bocal et d’un décor miniature féerique. A partir de 11 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation. .

Bibliothèque-Ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr

