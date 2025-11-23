Atelier créatif Boule à neige Bibliothèque-Ludothèque Dax
Atelier créatif Boule à neige Bibliothèque-Ludothèque Dax samedi 13 décembre 2025.
Atelier créatif Boule à neige
Bibliothèque-Ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
En famille ou entre amis venez créer votre propre boule à neige à partir d’un bocal et d’un décor miniature féerique. A partir de 11 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation. .
Bibliothèque-Ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
English : Atelier créatif Boule à neige
German : Atelier créatif Boule à neige
Italiano :
Espanol : Atelier créatif Boule à neige
L’événement Atelier créatif Boule à neige Dax a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Grand Dax