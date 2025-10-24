ATELIER CRÉATIF BOULES À NEIGE D’AUTOMNE Saint-Étienne-Vallée-Française

ATELIER CRÉATIF BOULES À NEIGE D’AUTOMNE

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Participation libre

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

2025-10-24

Le foyer rural Le Ginestel vous invite à un atelier créatif animé par Angélique de TerraLuna. Apprenez à créer un super déco d’automne à secouer ! Atelier de 14h à 16h30, au local du foyer rural (au dessus de la crèche). Prix libre, à partir de 5 ans (les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés).

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

English :

The Foyer Rural Le Ginestel invites you to a creative workshop led by Angélique from TerraLuna. Learn how to create a great autumn decoration to shake up! Workshop from 2pm to 4:30pm, at the foyer rural (above the crèche). Free admission, ages 5 and up (children under 5 must be accompanied).

German :

Das Landheim Le Ginestel lädt Sie zu einem kreativen Workshop ein, der von Angélique von TerraLuna geleitet wird. Lernen Sie, wie man eine tolle Herbstdeko zum Schütteln herstellt! Workshop von 14:00 bis 16:30 Uhr, im Lokal des Landheims (oberhalb der Krippe). Preis frei, ab 5 Jahren (Kinder unter 5 Jahren müssen begleitet werden).

Italiano :

Il country club Le Ginestel vi invita a un laboratorio creativo condotto da Angélique di TerraLuna. Imparate a creare una decorazione autunnale da urlo! Laboratorio dalle 14.00 alle 16.30, presso il foyer rurale (sopra l’asilo nido). Gratuito per i bambini a partire dai 5 anni (i bambini sotto i 5 anni devono essere accompagnati).

Espanol :

El club de campo Le Ginestel le invita a un taller creativo dirigido por Angélique de TerraLuna. ¡Aprenda a crear una magnífica decoración otoñal para agitar el ambiente! Taller de 14:00 a 16:30, en el vestíbulo rural (encima de la guardería). Gratuito para niños a partir de 5 años (los menores de 5 años deberán ir acompañados).

