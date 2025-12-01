Atelier créatif Boules de Noël Altenach

Atelier créatif Boules de Noël

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Écoutez votre créativité lors de cette séance dédiée à la confection de boules de Noël. Ouvert également aux enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription

Retrouvez Sonia, bénévole à la Maison de la Nature du Sundgau, pour une matinée conviviale et artistique ! Laissez parler votre créativité lors de cette séance dédiée à la confection de boules de Noël à installer sur le sapin et à l’intérieur de la maison.

Enfants accompagnés, à partir de 6 ans.

Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter. Les éléments de décoration qui vous inspirent sont les bienvenus.

Inscription obligatoire avant le vendredi 12 décembre. 10 places. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

Listen to your creativity during this session dedicated to making Christmas ornaments. Also open to children aged 6 and over accompanied by an adult. Registration required

German :

In dieser Sitzung, die der Herstellung von Weihnachtskugeln gewidmet ist, kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Auch für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen geeignet. Nach Anmeldung

Italiano :

Date libero sfogo alla vostra creatività in questa sessione dedicata alla realizzazione di baubles natalizi. Aperto ai bambini dai 6 anni in su accompagnati da un adulto. Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Dé rienda suelta a su creatividad durante esta sesión dedicada a la fabricación de adornos navideños. Abierto a niños a partir de 6 años acompañados de un adulto. Inscripción obligatoria

