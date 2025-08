Atelier créatif Bracelets d’été » Çà joue ! » Morteau

Atelier créatif Bracelets d’été

» Çà joue ! » 2 Rue du Collège Morteau Doubs

Atelier Bracelets Kumihimo Niveau 1 débutant

Venez découvrir la technique de tissage Kumihimo et apprenez à créer vous-même de jolis bracelets

Technique de base, rond, 8 fils

Plusieurs motifs et coloris au choix

Dès 12 ans 9 personnes maximum

15€ Fournitures inclues

Aucune connaissance nécessaire

Uniquement sur réservation, par mail, téléphone

ou possibilité de réserver directement en ligne ici

https://www.billetweb.fr/pro/ateliers-uptodiy

Retrouvez d’autres dates, thèmes et lieux sur www.uptodiy.com .

» Çà joue ! » 2 Rue du Collège Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 93 83 09 uptodiy@gmail.com

