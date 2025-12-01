Atelier créatif Comme les Grands Brest
Atelier créatif Comme les Grands Brest mercredi 31 décembre 2025.
Atelier créatif
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 10:30:00
fin : 2025-12-31 11:30:00
Date(s) :
2025-12-31
Que faire pendant les vacances?
T’inquiète pas, on est là!
Viens te poser et occuper tes mains, le temps d’un atelier créatif animé par Julia.
Informations pratiques
Durée 1 h
Dès 6 ans
Sur inscription . .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
English :
L’événement Atelier créatif Brest a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue