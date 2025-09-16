Atelier créatif Brico’farces Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Atelier créatif Brico’farces

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Le poisson d’avril se prépare ! Rejoignez-nous pour fabriquer vos créations rigolotes et préparer vos meilleures farces du 1er avril.

English :

Get ready for April Fools’ Day! Join us to make your own funny creations and prepare your best April 1st stuffing.

