Atelier créatif Brico’farces Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence
Atelier créatif Brico’farces Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence mardi 31 mars 2026.
Atelier créatif Brico’farces
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 17:00:00
fin : 2026-03-31 17:00:00
Date(s) :
2026-03-31
Le poisson d’avril se prépare ! Rejoignez-nous pour fabriquer vos créations rigolotes et préparer vos meilleures farces du 1er avril.
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
Get ready for April Fools’ Day! Join us to make your own funny creations and prepare your best April 1st stuffing.
L’événement Atelier créatif Brico’farces Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme