Atelier créatif Brico’farces Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Atelier créatif Brico’farces

Médiathèque L'Oiseau Lire 45 rue de l'Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-03-31 17:00:00
fin : 2026-03-31 17:00:00

2026-03-31

Le poisson d’avril se prépare ! Rejoignez-nous pour fabriquer vos créations rigolotes et préparer vos meilleures farces du 1er avril.
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08  mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

Get ready for April Fools’ Day! Join us to make your own funny creations and prepare your best April 1st stuffing.

