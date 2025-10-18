Atelier créatif Bricolage gourmand Obernai

Atelier créatif Bricolage gourmand Obernai samedi 18 octobre 2025.

Atelier créatif Bricolage gourmand

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 11:30:00

2025-10-18

Développer sa créativité en décorant un joli tableau sur le thème de la gourmandise en utilisant des matériaux naturels ou de récup’. Cupcakes, macarons et petites douceurs sucrées seront à façonner pour un tableau vivant, décoratif et très original !

Avec Valérie Meyer. Pour enfants de 5 à 12 ans. Réservation obligatoire. .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Develop your creativity by decorating a pretty picture on a sweet theme, using natural or recycled materials. For children aged 5 to 12. Reservations required

German :

Entwickeln Sie Ihre Kreativität, indem Sie ein schönes Bild zum Thema « Leckereien » mit natürlichen oder gebrauchten Materialien dekorieren. Für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Reservierung erforderlich

Italiano :

Sviluppate la vostra creatività decorando un bel quadro su un tema dolce utilizzando materiali naturali o riciclati. Per bambini dai 5 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Desarrolla tu creatividad decorando un bonito cuadro sobre un tema dulce utilizando materiales naturales o reciclados. Para niños de 5 a 12 años. Imprescindible reservar

