Atelier créatif Broderie de Noël

5 Rue Arthur Lambert Toury Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Atelier de broderie sur le thème de Noël, ouvert aux enfants dès 8 ans et aux adultes.

La médiathèque Octavie propose un atelier de broderie pour donner une touche textile et chaleureuse aux décorations de Noël. À 15h, enfants à partir de 8 ans et adultes partagent un moment créatif autour de motifs de saison étoiles, sapins, flocons ou petits personnages. L’atelier permet de découvrir ou de pratiquer les points de base, accompagné par l’équipe de la médiathèque, dans une ambiance détendue. Chacun progresse à son rythme et repart avec une petite création à suspendre ou à offrir. Le matériel de broderie est fourni sur place. L’inscription est obligatoire afin de gérer le nombre de participants et le matériel disponible. .

5 Rue Arthur Lambert Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 64 52 mediatheque@ville-toury.fr

English :

Take part in an introductory sewing workshop to make a little fox in felt, for children aged 8 and over.

L’événement Atelier créatif Broderie de Noël Toury a été mis à jour le 2025-12-01 par OT COEUR DE BEAUCE