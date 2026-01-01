Atelier créatif – Broderie de perles sur bouton L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier créatif – Broderie de perles sur bouton L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris samedi 31 janvier 2026.
Laissez libre cours à votre créativité et à votre originalité !
Apprenez à tisser des perles sur un bouton en tissu afin de créer une broche ou un pendentif personnalisé et unique.
– niveau débutant – matériel fourni –
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Samedi 31 janvier • 14h30 – 17h30
Vous voulez confectionner la broche qui personnalisera vos plus beaux vêtements ? Alors cet atelier est fait pour vous !
Le samedi 31 janvier 2026
de 14h30 à 17h30
payant
10 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T15:30:00+01:00
fin : 2026-01-31T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T14:30:00+02:00_2026-01-31T17:30:00+02:00
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
Afficher la carte du lieu L’Atelier de la Ressourcerie Créative et trouvez le meilleur itinéraire