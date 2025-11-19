Atelier créatif Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes
Mercredi 19 novembre 2025 de 14h30 à 16h. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône
Atelier créatif à la Médiathèque Léopold Vidau.Enfants
La Médiathèque Léopold Vidau vous propose un atelier créatif où les enfants pourront soit créer, coller, dessiner, assembler…
Envie de laisser libre cours à ton imagination ? Rendez-vous à la médiathèque pour un atelier créatif plein de couleurs et d’inspiration !
Un moment de création et de partage à ne pas manquer ! Viens révéler ton âme d’artiste. .
Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 47 96 mediatheque@mairie-cabannes.fr
English :
Creative workshop at the Médiathèque Léopold Vidau.
German :
Kreativ-Workshop in der Mediathek Léopold Vidau.
Italiano :
Laboratorio creativo presso la Médiathèque Léopold Vidau.
Espanol :
Taller creativo en la Médiathèque Léopold Vidau.
