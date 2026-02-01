Atelier créatif Cadavre exquis Maison Jacques Prévert Maison Jacques Prévert La Hague

Atelier créatif Cadavre exquis Maison Jacques Prévert

Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Adultes et enfants (à partir de 8 ans) découvrent le jeu du Cadavre exquis et inventent des phrases insolites et surréalistes.

Sur réservation. .

Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 72 38 musee.omonville@manche.fr

