Atelier créatif cadeau fête des Mères Saint-Julien-Molhesabate

Atelier créatif cadeau fête des Mères
Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-16
2026-04-14 2026-04-16
Atelier Fête des Mères Créez LE cadeau qui fera plaisir ! Dès 7 ans (les plus jeunes accompagnés). Goûter offert en fin d’atelier.
6€.
Réservation Thérèse Barge 06 46 49 05 81
Salle polyvalente (sous la mairie) Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 49 05 81
English :
Mother’s Day Workshop Create THE gift that’s sure to please! Ages 7 and up (younger children accompanied). Snack offered at end of workshop.
6?.
Booking Thérèse Barge 06 46 49 05 81
