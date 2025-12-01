Atelier créatif cadeau ou déco de Noël LOURDES Lourdes

Atelier créatif cadeau ou déco de Noël

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Le samedi 13 décembre 2025, le Tiers Lieu Amassa vous propose une après-midi d’ateliers créatifs, pour confectionner un cadeau ou une déco de Noël !

RDV de 14h à 17h avec quatre artisanes confection d’une écharpe en laine avec ses mains, d’une suspension en feutrine, d’un labyrinthe à bille en bois ou d’un bijou fantaisie.

Ouvert à tous ;

Renseignements et inscriptions auprès de Noémie au 06 46 38 89 96.

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 46 38 89 96

English :

On Saturday, December 13, 2025, Tiers Lieu Amassa offers an afternoon of creative workshops, to make a Christmas gift or decoration!

Meet four craftswomen from 2pm to 5pm: make a woollen scarf with your hands, a felt hanging, a wooden ball maze or a piece of costume jewelry.

Open to all;

Information and registration with Noémie on 06 46 38 89 96.

German :

Am Samstag, den 13. Dezember 2025, bietet der Dritte Ort Amassa einen Nachmittag voller kreativer Workshops an, in denen Sie ein Geschenk oder eine Weihnachtsdekoration herstellen können!

Treffpunkt von 14 bis 17 Uhr mit vier Kunsthandwerkerinnen: Herstellung eines Wollschals mit den Händen, einer Hängeleuchte aus Filz, eines Holzkugel-Labyrinths oder eines Modeschmucks.

Für alle offen;

Informationen und Anmeldungen bei Noémie unter 06 46 38 89 96.

Italiano :

Sabato 13 dicembre 2025, il Tiers Lieu Amassa propone un pomeriggio di laboratori creativi per realizzare un regalo o una decorazione natalizia!

Incontrate quattro artigiane dalle 14.00 alle 17.00: realizzate una sciarpa di lana con le vostre mani, un pendaglio di feltro, un labirinto di palline di legno o un pezzo di bigiotteria.

Aperto a tutti;

Informazioni e iscrizioni presso Noémie allo 06 46 38 89 96.

Espanol :

El sábado 13 de diciembre de 2025, el Tiers Lieu Amassa le propone una tarde de talleres creativos para ayudarle a realizar un regalo o un adorno navideño

Reúnase con cuatro artesanas de 14:00 a 17:00: confeccione con sus manos una bufanda de lana, un colgante de fieltro, un laberinto de bolas de madera o una pieza de bisutería.

Abierto a todos;

Información e inscripción con Noémie en el 06 46 38 89 96.

