Atelier créatif cadre en 3 dimensions

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-24

Le chalet, Illustration en 3 dimensions

Dans cet atelier, vous apprendrez à donner du relief à votre illustration en jouant avec les plans et quelques astuces de mise en volume.

Pas besoin de technique avancée pas à pas, vous construirez une œuvre qui attire le regard et semble prendre vie.

À offrir, à garder ou à commencer une jolie collection.

Papier découpé.

Matériel fourni.

Réservation obligatoire. .

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ateliercontemplative@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif cadre en 3 dimensions

L’événement Atelier créatif cadre en 3 dimensions Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-01-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)