Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Début : 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-01-21 16:30:00
2026-01-21 2026-01-24
Le chalet, Illustration en 3 dimensions
Dans cet atelier, vous apprendrez à donner du relief à votre illustration en jouant avec les plans et quelques astuces de mise en volume.
Pas besoin de technique avancée pas à pas, vous construirez une œuvre qui attire le regard et semble prendre vie.
À offrir, à garder ou à commencer une jolie collection.
Papier découpé.
Matériel fourni.
Réservation obligatoire. .
Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ateliercontemplative@gmail.com
