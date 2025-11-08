Atelier Créatif Calendrier de l’avent Altenach
Atelier Créatif Calendrier de l’avent Altenach samedi 8 novembre 2025.
Atelier Créatif Calendrier de l’avent
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Retrouvez Sonia, bénévole à la MNS, pour une matinée conviviale et artistique ! Inscription obligatoire avant le vendredi 7 novembre.
10 places. Gratuit. Enfants accompagnés, à partir de 6 ans.
Retrouvez Sonia, bénévole à la MNS, pour une matinée conviviale et artistique ! Laissez parler votre créativité lors de cette séance dédiée à la création d’un calendrier de l’avent fait maison.
Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter. Les éléments de décoration qui vous inspirent sont les bienvenus. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
English :
Join MNS volunteer Sonia for a morning of artistic fun! Registration required by Friday, November 7.
10 places. Free admission. Accompanied children aged 6 and over.
German :
Treffen Sie Sonia, eine Freiwillige des MNS, für einen geselligen und künstlerischen Vormittag! Anmeldung bis Freitag, den 7. November erforderlich.
10 Plätze. Kostenlos. Kinder in Begleitung, ab 6 Jahren.
Italiano :
Unitevi a Sonia, volontaria del MNS, per una mattinata divertente e artistica! Iscrizione obbligatoria entro venerdì 7 novembre.
10 posti. Ingresso libero. Bambini accompagnati a partire dai 6 anni.
Espanol :
Únete a Sonia, voluntaria de MNS, para pasar una mañana artística y divertida Inscripción previa hasta el viernes 7 de noviembre.
10 plazas. Entrada gratuita. Niños acompañados a partir de 6 años.
