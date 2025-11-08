Atelier Créatif Calendrier de l’avent Altenach

Atelier Créatif Calendrier de l’avent

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Retrouvez Sonia, bénévole à la MNS, pour une matinée conviviale et artistique ! Inscription obligatoire avant le vendredi 7 novembre.

10 places. Gratuit. Enfants accompagnés, à partir de 6 ans.

Retrouvez Sonia, bénévole à la MNS, pour une matinée conviviale et artistique ! Laissez parler votre créativité lors de cette séance dédiée à la création d’un calendrier de l’avent fait maison.

Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter. Les éléments de décoration qui vous inspirent sont les bienvenus. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

Join MNS volunteer Sonia for a morning of artistic fun! Registration required by Friday, November 7.

10 places. Free admission. Accompanied children aged 6 and over.

German :

Treffen Sie Sonia, eine Freiwillige des MNS, für einen geselligen und künstlerischen Vormittag! Anmeldung bis Freitag, den 7. November erforderlich.

10 Plätze. Kostenlos. Kinder in Begleitung, ab 6 Jahren.

Italiano :

Unitevi a Sonia, volontaria del MNS, per una mattinata divertente e artistica! Iscrizione obbligatoria entro venerdì 7 novembre.

10 posti. Ingresso libero. Bambini accompagnati a partire dai 6 anni.

Espanol :

Únete a Sonia, voluntaria de MNS, para pasar una mañana artística y divertida Inscripción previa hasta el viernes 7 de noviembre.

10 plazas. Entrada gratuita. Niños acompañados a partir de 6 años.

