Atelier créatif Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac

Atelier créatif Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac mercredi 22 avril 2026.

Atelier créatif

Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Atelier créatif Création d’un canevas ou d’une broderie au point de croix. Enfants à partir de 6 ans. Tarif 6 €. Sur inscription   .

Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Atelier créatif Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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