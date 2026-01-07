Atelier créatif Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac

Atelier créatif

Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier créatif Création d’un canevas ou d’une broderie au point de croix. Enfants à partir de 6 ans. Tarif 6 €. Sur inscription .

Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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L’événement Atelier créatif Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon